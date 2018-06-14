Аксенов уверен, что две полосы трассы "Таврида" откроют к концу 2018 года

КРАСНОПЕРЕКОПСК (Крым), 14 июн — РИА Новости. Трасса "Таврида" в Крыму в двухполосном исполнении будет введена в эксплуатацию в декабре 2018 года, уверен глава республики Сергей Аксенов.

"Все участки трассы в двухполосном сообщении в декабре (2018 года) будут введены в эксплуатацию. Рисков здесь я не вижу", — заявил Аксенов журналистам.

Он отметил, что с финансированием строительства дороги задержек нет, и подрядчик добросовестно выполняет работы.

Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.