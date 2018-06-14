Эксперты выяснили, какие кресла в самолете предпочитают пассажиры

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Самое лучшее место в самолете – у иллюминатора, уверены более двух третей пассажиров, сообщает Туту.ру

Сервис путешествий проанализировал, какие места в самолетах мечтают занять пассажиры. Данные масштабного опроса, в котором приняло участие 8 710 человек, показали, что каждому десятому путешественнику все равно, где сидеть в самолете.

Меньше всего путешественников проголосовали за кресло посередине, таких оказалось всего 2%. Каждый десятый (11% опрошенных) полагается на выбор сотрудников аэропорта и не высказывает при регистрации свои предпочтения по выбору места.

Примерно 18% признались, что лететь любят в кресле у прохода. Это место удобно тем, что можно в любой момент встать и походить по салону. Кроме того, те, кто с краю, раньше соседей проходят к выходу после посадки самолета.

Большинство опрошенных, 69%, предпочитают место у окна с видом на облака. Минус такого расположения один — если понадобится выйти, то придется потревожить ваших соседей.