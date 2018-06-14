Комплекс для диких животных построили в горах Адыгеи

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Адыгее на кордоне Гузерипль Кавказский природный биосферный заповедник открыл вольерный комплекс с дикими животными, сообщает Yuga.ru.

"Из Красной поляны, где с 2004 года успешно действует такой вольер, уже перевезли пару волков — Розу и ее сына Ромула, а также двух оленей. Теперь вольеры кордона Гузерипль будут пополняться новыми животными", — отметил руководитель отдела туризма заповедника Алексей Митрофанов.

Также в Гузерипле для туристов планируют обустроить эколого-познавательный маршрут "Тропой леопарда", на котором будут установлены информационные стенды, малые архитектурные формы, элементы, показывающие жизнь дикой кошки в природе. Протяженность маршрута составит 3-4 километра.