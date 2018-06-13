На Кубани для туристов появились новые экомаршруты к высокому сезону-2018

КРАСНОДАР, 13 июн — РИА Новости. Девять новых экскурсионных маршрутов появились в Туапсинском районе для гостей и жителей Краснодарского края к высокому туристическому сезону текущего года, сообщает пресс-служба министерства курортов региона.
"Для гостей и жителей Краснодарского края доступно девять новых экскурсионных маршрутов экологической и культурно-познавательной направленности, разработанных туристско-экскурсионными организациями района к высокому сезону 2018 года", – говорится в сообщении.
Среди них – маршрут "Дорога к храму" протяженностью 40 километров и длительностью четыре часа. Он включает посещение церковно-исторических объектов поселков Новомихайловский, Ольгинка, Небуг и города Туапсе. Экскурсия "Дорога по священным местам" проходит по местам православной культуры и памятникам истории и природы. В этот маршрут вошли курган Храм солнца, группа дольменов, водопад "Шпичатский поток" и другие объекты турпоказа.
Для туристов, интересующихся военной историей, в регионе открыли экскурсии "По местам боевой славы", "О подвиге, о мужестве, о славе" и "Памяти подвига бессмертного полка". Все маршруты авто-пешеходные. Их протяженность составляет от 35 до 96 километров, а продолжительность – от 4 до 5 часов. Экскурсии включают посещение историко-краеведческого музея имени Н.Г. Полетаева, мемориала Горка Героев и мемориального комплекса "Братские могилы". Объекты рассказывают о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
Новые экоторопы "Лучи Шапсугии", "Любимый город Туапсе", "Скала Киселева" и "Ожерелье Кавказа" проходят по живописным местам курорта. Во время их посещения туристы увидят "Дуб Великан", этнографический музейный комплекс "Нарт", "Серебряные водопады", долину реки Псебе и другие объекты показа. Протяженность маршрутов от 3 до 26 километров, длительность — от 2,5 часа до 4,5 часа.
В течение летнего сезона 2018 года в Краснодарском крае открыты для посещения более 600 объектов турпоказа, почти 300 экскурсионных и туристских маршрутов, проложенных по территориям 26 районов края.
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