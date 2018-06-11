Необычное существо, найденное на пляже в Намибии, оказалось клюворылом

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Останки загадочного морского существа найдены на идиллическом пляже в Намибии, ученые сначала были сбиты с толку, сообщает Daily Mail.

Странное морское животное напоминало и кита, и дельфина, но плохое состояние останков затрудняло определение.

© Фото : Namibian Dolphin Project Останки морского существа, найденные на намибийском пляже © Фото : Namibian Dolphin Project Останки морского существа, найденные на намибийском пляже

Ученые изначально не могли понять, что это, но позже идентифицировали его как редкого кита. Теперь они считают, что животное — кит Кювье или клюворыл Кювье — второй, найденный в Намибии с 2000 года.

"Тело этого животного находилось в состоянии сильного разложения, — сказал исследователь проекта "Намибийский дельфин" (NDP) доктор Саймон Элвин. — Однако, основываясь на форме головы и пасти, исследовательская группа уверенна, что это клюворыл Кювье".

Он относится к отряду китообразных, семейство клюворылые, класс — млекопитающие. Животное вырастает до семи метров и может весить две-три тонны.