Необычное существо, найденное на пляже в Намибии, оказалось клюворылом

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Останки загадочного морского существа найдены на идиллическом пляже в Намибии, ученые сначала были сбиты с толку, сообщает Daily Mail.
Странное морское животное напоминало и кита, и дельфина, но плохое состояние останков затрудняло определение.
Ученые изначально не могли понять, что это, но позже идентифицировали его как редкого кита. Теперь они считают, что животное — кит Кювье или клюворыл Кювье — второй, найденный в Намибии с 2000 года.
"Тело этого животного находилось в состоянии сильного разложения, — сказал исследователь проекта "Намибийский дельфин" (NDP) доктор Саймон Элвин. — Однако, основываясь на форме головы и пасти, исследовательская группа уверенна, что это клюворыл Кювье".
Он относится к отряду китообразных, семейство клюворылые, класс — млекопитающие. Животное вырастает до семи метров и может весить две-три тонны.
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