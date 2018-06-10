Ростуризм следит за состоянием подростка, госпитализированного в Турции

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму находится на связи с дипломатическими службами РФ в Турции и выясняет информацию о судьбе российского подроста, госпитализированного в Анталье в бессознательном состоянии, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ведомства.
Как ранее сообщил РИА Новости представитель российского генконсульства в Анталье, подросток, приехавший из Челябинска на отдых, был обнаружен на дне бассейна в отеле. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии, врачи борются за его жизнь. Сейчас выясняется, является ли этот случай страховым, это будет зависеть от результатов экспертизы на наличие в крови пострадавшего алкоголя.
"Ростуризм находится на связи с дипломатическими службами РФ в Турции. Мы выясняем, в каком состоянии находится мальчик, и ждем информации о том, является ли этот случай страховым", — сказали в ведомстве.
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