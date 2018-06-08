В Тюмени открылся один из самых крупных аквапарков России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первую очередь аквапарка, площадь водной зоны которого составляет 11 тысяч квадратных метров, запустили в Тюмени, сообщается на официальном сайте аквапарка.

Максимальная вместимость аквапарка составляет около 1,3 тысяч человек. Посетители могут кататься более, чем на семидесяти аттракционах и горках, чья суммарная длина свыше полутора километров, а высота самой экстремальной – более двадцати метров.

Детская зона аквапарка также является одной из крупнейших в России – около 1300 квадратных метров.

На территории комплекса в том числе открыты кафе, бистро и гостиница на 189 номеров.