В Варшаве открыли первый в мире музей польской водки

ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Первый в мире музей польской водки открылся в Варшаве в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Музей находится в старинном здании на площади Конесера, где в 19-м веке располагался завод по производству водки. Экспозиция музея рассказывает о польских традициях и истории производства этого алкогольного напитка.
В Варшаве открылся первый в мире музей польской водки. #polishvodka pic.twitter.com/3bGFFvixp0— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 6 июня 2018 г.
Здесь планируются различные экскурсии, совмещенные с презентациями и дегустациями водки. Рядом расположен ресторан, где можно попробовать настоящую польскую водку и закусить ее традиционными польскими блюдами.
Глава ассоциации "Польская водка" Анджей Шумовский рассказал РИА Новости, что музей было решено открыть потому, что в Польше имеются многовековые традиции производства водки и в настоящее время этот напиток в стране активно производят. "Польша – родина водки, край водки, первый поставщик в Европейском союзе и четвертый в мире", — рассказал он.
Глава ассоциации пояснил, что настоящая польская водка может быть произведена только из пяти видов зерновых культур или из картофеля. Кроме того, все сырье должно быть польского производства и все производственные процессы должны происходить на территории страны.
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