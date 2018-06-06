Получить испанскую визу в Москве стало проще

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Визовый центр Испании в Москве на Калужской площади начал обслуживать частных лиц, сообщает АТОР.

Технически работу новый ВЦ на Калужской площади начал работу еще 20 марта – но до июня он принимал только представителей аккредитованных туроператоров и турагентств, а самостоятельные заявители обслуживались на Летниковской улице.

Со вторника, 5 июня, визовый центр Испании на Калужской площади стал принимать также и частных лиц. Всего в новом визовом центре предусмотрено 24 окна для индивидуальных заявителей и восемь окон для представителей туроператоров и агентств.

"Новый визовый центр располагает достаточным пространством для приема заявителей в течение всего года, при этом количество окон приема заявлений может быть увеличено в период высокого туристического сезона, — поясняют в Генконсульстве Испании в Москве. — Кроме того, у него более удобное транспортное расположение – всего лишь в 5 минутах ходьбы от станции метро "Октябрьская".