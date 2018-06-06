В Сочи дети смогут изучить флору и фауну в специальной академии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Курорт "Роза Хутор" запустил Детскую горную академию с интерактивными занятиями, посвящёнными природе, сообщается на официальном сайте курорта.

Слушатели академии, дети в возрасте от 4 до 15 лет, будут в игровом формате квестов и викторин обучаться секретам горного туризма и проводить лабораторные исследования по изучению природы.

Каждый день дети смогут посетить более десятка разнообразных занятий, а по воскресеньям — маршруты в веревочном городе "Йети Джунгли".