Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Уганде

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян, что в африканской стране Уганда произошла вспышка сибирской язвы, известно о 83 заболевших, сообщается на сайте ведомства.

"Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 25 мая сего года, с февраля по настоящее время в Уганде наблюдается вспышка сибирской язвы в четырех районах страны. На 23 мая сего года известно о 83 случаях заболевания у людей без смертельного исхода", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в большинстве случаев регистрируется кожная форма заболевания, несколько случаев поражения желудочно-кишечного тракта и один случай – с поражением легких. На 16 частных фермах страны зарегистрирована гибель 35 животных, в семи случаях диагноз подтвержден лабораторно.

Добавляется, что вакцинация животных против сибирской язвы в Уганде не контролируется, эффективная борьба с этим заболеванием практически отсутствует.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.