В Катаре появится новый туристический объект, связанный с культурой и морем

ДОХА, 30 мая — РИА Новости. Банк развития Катара объявил конкурс на участие предпринимателей в новом туристическом проекте, связанном с традициями страны и морской стихией.

Как рассказал журналистам сотрудник офиса по развитию проектов банка Хамад Рашид ан-Наими, новый туристический объект появится на побережье Дохи на площади в 79 тысяч квадратных метров.

"Там будут находиться оформленные в традиционном стиле и в соответствии с морской тематикой магазины, продающие товары для рыбалки, ныряния, оснащения кораблей и портов, магазины с катарской традиционной продукцией — финиками, кофе, пряностями, сувенирные лавки, выставочные залы для художников и фотографов для демонстрации работ, связанных с жизнью Катара", — отметил ан-Наими.

Как ожидается, проект будет закончен к началу 2020 года.

До обнаружения нефти в Катаре в 40-х годах прошлого века жизнь в эмирате была тесно связана с морем, а основной доход стране приносила добыча жемчуга.