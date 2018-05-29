Турция и Египет снова пользуются популярностью у российских туристов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Курорты Турции и Египта возвращают утраченную популярность среди российских туристов, однако главная фиксируемая социологами тенденция — разворот к внутреннему туризму, сказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
"Никуда не делась Турция и Египет тоже, наоборот, они возвращаются; Турция уже вернулась, Египет — в процессе", — сказал Федоров во вторник на пресс-конференции, посвященной планам россиян на предстоящий летний сезон.
Он обратил внимание на то, что группа респондентов, которые намерены в этом году провести летний отпуск в дальнем зарубежье, согласно данным майского опроса ВЦИОМ, составляет 4%.
"Вроде немного, но это порядка 4,5 миллиона человек. Курорты Турции, насколько я слышал, уже сейчас испытывают ренессанс ввиду того, что поток из России восстанавливается быстрыми темпами. Но главный тренд, который мы фиксируем в ходе наших исследований, это все-таки разворот туризма вовнутрь", — уточнил глава ВЦИОМ.
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