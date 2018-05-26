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Куда ехать за счастьем: избавиться от кармических грехов и обновить жизнь
08:0026.05.2018
(обновлено:08:07 26.05.2018)
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Перевернутый мир. Джомсом-трек, Непал
© Фото из личного архива Игоря Уткина

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Ольга Цынская.  Основатель "Клуба путешествующих джентльменов" Игорь Уткин повидал весь мир и рассказал в интервью РИА Новости о сплаве на бревенчатых плотах, езде на собачьих упряжках и снегоходах, гималайском ветре, а также о самом загадочном месте на Земле, где обновляется жизнь, и личных впечатлениях от красивейших уголков планеты из списка ЮНЕСКО.

© Фото из личного архива Игоря УткинаПрогулка на велосипеде во Владимире
© Фото из личного архива Игоря Уткина
Прогулка на велосипеде во Владимире

— Мое первое путешествие по России состоялось в 1983 году. После окончания третьего курса института я вышел из дома и за 14 дней на попутных машинах и электричках добрался до озера Байкал. Посмотрел нашу огромную и очень красивую страну. На Енисее сплавлялся на бревенчатых плотах, в Красноярске поднимался на скалы в знаменитых Столбах, так что мне есть что сравнивать в России.

Сейчас мне близки заповедные места Крайнего Севера и Дальнего Востока, там, где еще можно наслаждаться первозданной красотой русской природы.

© Фото из личного архива Игоря УткинаПереславль-Залесский
© Фото из личного архива Игоря Уткина
Переславль-Залесский

Зимой мы из Мурманска на снегоходах добрались до берегов Северного Ледовитого океана, в 2017-м прошли многодневный маршрут на собачьих упряжках по карельской тайге.

Летом я планирую подняться на плато Путорана — "край тысячи водопадов и озер", где горы не имеют вершин, каньоны кажутся бездонными, а реки срываются со скал, образуя самые высокие в России водопады.

© Фото из личного архива Игоря УткинаОхотское море, Магадан
© Фото из личного архива Игоря Уткина
Охотское море, Магадан

 

 

— Любимое место в России, пожалуй, Камчатка. Здесь есть все сразу — вулканы, горы, реки, гейзеры, океан, реликтовые растения. Медведи, наконец.

Остров Сахалин. Татарский пролив
© Depositphotos / VladimirE
Камчатка по цене Турции — это реально? Как подешевел Дальний Восток

А еще вокруг столько природных красок, и меняются они с такой скоростью, что чувствуешь себя словно внутри детского калейдоскопа. Утонченные японцы приезжают сюда, чтобы, сидя на раскладном стульчике, часами наблюдать, как в зоне альпийских лугов просыпается утром какой-нибудь редкий цветок, и делать при этом сотни фотографий.

© Фото из личного архива Игоря УткинаКамчатка
© Фото из личного архива Игоря Уткина
Камчатка

— За рубежом люблю весь регион Гималаев, впервые я там оказался лет десять назад. Тогда чудом образовалось свободное время между двумя проектами, и я на месяц улетел в Непал. Первый пройденный трек — "Кольцо Аннапурны" (маршрут входит в тройку самых красивых мест мира по версии ЮНЕСКО) — навсегда поселил в душе любовь к горам и трекингу. Ведь там находятся восемь из четырнадцати "восьмитысячников" мира.

© Фото из личного архива Игоря УткинаКора в Тибете
© Фото из личного архива Игоря Уткина
Кора в Тибете

Когда идешь по древней караванной тропе, тысячелетиями соединяющей Индию и Китай, и смотришь на эту красоту, очень быстро перестаешь ощущать себя центром вселенной, понимаешь, что ты не более чем песчинка в космосе.

Да и гималайский ветер эффективно выдувает из головы весь накопившийся мусор.

С другой стороны Эвереста — Королевство Бутан, страна традиционного буддизма, сохранившейся в неприкосновенности тибетской культуры и просветления.

© Фото из личного архива Игоря УткинаМонастырь "Гнездо Тигрицы", Бутан
© Фото из личного архива Игоря Уткина
Монастырь "Гнездо Тигрицы", Бутан

"Страна дзэна и колокольчиков". Ее бутанское название Друк-Юл переводится как "страна громового дракона".

Это страна, где правящий король — самый молодой монарх в мире, причем с докторской степенью Оксфордского университета по политологии. Страна, где основной экономический показатель — валовое национальное счастье (Gross National Happiness), а телевидение появилось только в 2002 году!

© Фото из личного архива Игоря УткинаДжомсом-трек, Непал
© Фото из личного архива Игоря Уткина
Джомсом-трек, Непал

Там я встретил семью из Южной Кореи. Представители сразу четырех ее поколений совершали восхождение — старшие ехали на осликах, а младших родители несли в "кенгуру"! Да, их сопровождала целая армия носильщиков, но единство поколений здесь на деле, а не на словах. Кстати, настоятель бутанского монастыря Tiger's Nest ("Гнездо Тигрицы") предсказал мне 107 лет жизни. Правда, поставил ряд условий. Стараюсь соблюдать!

© Фото из личного архива Игоря УткинаСтупа Буднатх в Катманду, Непал
© Фото из личного архива Игоря Уткина
Ступа Буднатх в Катманду, Непал

— А наиболее яркое впечатление из моих путешествий — это, конечно же, Тибет. Гора Кайлас — одно из самых загадочных мест на Земле. Для древних религий Непала и Китая эта гора — священная, наделенная божественными силами. Ей поклоняются. Индуисты, буддисты, джайны и приверженцы бон говорят, что тут сердце мира, ось земли, центр силы. А это более полутора миллиардов человек!

© Фото из личного архива Игоря УткинаНочевка над облаками Непала
© Фото из личного архива Игоря Уткина
Ночевка над облаками Непала

Индуисты утверждают, что на вершине Кайласа находится обитель Шивы. Буддисты считают гору местом обитания Будды. И наконец, по мнению представителей паранауки, Кайлас — это гигантская древняя пирамида, созданная высокоразвитой цивилизацией. Здесь пытался найти легендарную страну Шамбалу Николай Рерих.

Кольцевой маршрут вокруг горы Кайлас называется Кора — в соответствии с верованиями, пройдя его высшую точку, перевал Долма Ла (5660 метров), человек избавляется от всех кармических грехов и вступает в новую жизнь.

Кору я прошел семь раз.

© Фото из личного архива Игоря УткинаПо дороге к Кайласу. Озеро Петху-Цхо, Тибет
© Фото из личного архива Игоря Уткина
По дороге к Кайласу. Озеро Петху-Цхо, Тибет

— С Тибетом связано и одно из самых сильных впечатлений в моей жизни. В 2015 году, возвращаясь после совершения Коры из Тибета в Непал, на китайско-непальской границе мы попали в эпицентр землетрясения.

В тот момент я физически ощутил, что судьба — есть! Трое суток мы укрывались в долине между горами.

Около 700-800 местных жителей, группа из 15 канадцев и наша небольшая компания. Построили руками посадочную площадку для вертолета, и на четвертые сутки военные эвакуировали нас в Катманду.

© Фото из личного архива Игоря УткинаЗемлетрясение на китайско-непальской границе
© Фото из личного архива Игоря Уткина
Землетрясение на китайско-непальской границе

— К сожалению, прогресс быстро наступает, и на Земле все меньше мест с нетронутой природой. Тут очень многое зависит от человека. Есть целые страны (Бутан, например), где сохранение природы — одна из приоритетных национальных задач. Но в большинстве случаев примеры прямо противоположные.

© Фото из личного архива Игоря УткинаИудейская пустыня, Израиль
© Фото из личного архива Игоря Уткина
Иудейская пустыня, Израиль

— Путешествия и кулинария — понятия, неразрывно связанные. Выделить что-то одно невозможно. Ну вот как сделать выбор в пользу, например, суши в японской кухне, где подчеркивается тонкость вкуса самой рыбы при ее нейтральном обрамлении в виде риса, или кисло-сладкой рыбы в китайской кухне, где основной вкус — в яркости соуса, а нейтральным фоном служит сама рыба?

Морепродукты на 24-й Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow в Экспоцентре в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Названы регионы России с самой вкусной рыбой и морепродуктами

И вдобавок очень многие блюда транснациональны по природе. Например, плов был изобретен по маршруту Великого шелкового пути.

Рис начали культивировать в Китае около трех тысячелетий назад, во II-III веках до н. э., в Индии добавились способы его обработки, и в древней Персии, уже в первом тысячелетии нашей эры, в плове появилось мясо.

Но, пожалуй, больше всего я люблю бывать на Камчатке! Икра, крабы, морепродукты, рыба — это рай для гурмана!

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