В Крыму в начале лета откроется первая "винная деревня"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Первая ярмарка с увеселительными мероприятиями – "винная деревня" – откроется в Крыму в начале июня, сообщает в четверг пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

Ярмарка откроется в рамках туристического проекта "Винные дороги Крыма" в поселке Гурзуф на базе филиала крымского винзавода "Массандра" и продлится с 1 по 3 июня.

"Филиалы и совхозы "Массандры" распространены на многие километры от Судака до Фороса, охватывая самые плодородные земли полуострова. Именно в филиалах принято решение устроить "винные деревни", — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Крымского бюро винограда и вина Янина Павленко сообщала, что проект "Винные дороги Крыма" объединил 37 винодельческих предприятий полуострова. Полный маршрут составит 480 километров.

По задумке организаторов, туристы смогут посещать винодельческие предприятия, узнавать о производстве продукции, дегустировать ее, отдыхать в сотрудничающих с проектом отелях и пользоваться услугами рестораторов.

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