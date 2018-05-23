СМИ сообщили о возможном запрете Booking.com в России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минкультуры обратилось в Ростуризм с просьбой "рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com" в России, пишет РБК.
В Ростуризме заявили, что ответят до 4 июня.
"Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос", — приводит СМИ слова представителя Ростуризма.
Позднее в Минкультуры рассказали, что работе сервиса в России ничего не угрожает. Ведомство просто направило в Ростуризм запрос гражданина, который носит технический характер. В министерстве отметили, что у них нет полномочий по запрету Booking.com. Кроме того, Минкультуры категорически против такой постановки вопроса.
Нидерландская Booking Holdings принадлежит американской компании Priceline Group.
Сервис предоставляет услуги бронирования отелей, жилья и проката автомобилей в 228 странах и территориях по всему миру.
Сервис нарушает права потребителей
С таким предложением еще в апреле выступил руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму "Свой ТС" Сергей Войтович.
Он написал письмо в Минкультуры "о рассмотрении возможности включения в пакет контрсанкций (ограничительных мер) Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com)".
"Для многих российских отелей канал продаж Booking.com остается единственной площадкой", — заявил Войтович.
По его мнению, более 70 процентов бронирований в российских отелях контролируется американской корпорацией, которая может хранить и анализировать данные о туристах.
При этом он заявлял, что "участились случаи, когда сервис нарушает права потребителей и, не имея туристической лицензии в России, позволяет себе не реагировать на контролирующие органы Роспотребнадзора".
Жалобы на ресурс
Ранее с жалобами на сервис в ФАС обратилось российское турагентство, а также председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Суть претензий заключалась в том, что Booking.com запрещает российским отелям выставлять более низкие цены в других каналах продаж.
Тем самым, сервис перетягивает на себя значительную долю рынка.
Однако ФАС не выявили нарушений в работе сервиса, поскольку не установила факт доминирующего положения Booking.com на рынке.
Единое правовое поле
Как заявила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, Booking.com вряд ли заблокируют, но он должен работать в едином с российскими туроператорами правовом поле
"Я как руководитель регионального совета РСТ знаю, что у бизнеса есть вопросы к Booking.com. Получается, что на одной рыночной поляне правила другие", — отметила собеседница агентства.
Она подчеркнула, что этот сервис удобен для потребителей.
Отельный рынок против
В свою очередь, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов заявил, что предложение министерства культуры не найдет поддержки среди представителей отельного бизнеса.
"Ситуация выглядит парадоксальной, так как сложно сравнивать между собой онлайн и офлайн туроператоров даже с точки зрения ответственности", — сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что прошедшая проверка антимонопольного комитета в отношении Booking ничего не дала.
"Есть и другие электронные каналы продаж, подобные Booking, каждый из которых имеет свой объём рынка, но на российском рынке они по разным причинам проигрывают Booking", — добавил Прасов.
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