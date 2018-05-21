На фасаде московского Манежа покажут фильмы о футболе

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Цикл световых 3D-фильмов о футболе покажут с 1 по 10 июня на фасаде Центрального выставочного зала "Манеж" в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"С 1 по 10 июня на фасаде Центрального выставочного зала "Манеж" пройдет цикл световых шоу, посвященных чемпионату мира по футболу. С помощью технологии видеомэппинга на здании покажут футбольные поля, игроков, мячи и ворота, а также пейзажи", — говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева, посмотреть 3D-фильмы на футбольную тему можно будет каждый вечер с 21.30 до 23.00.

Согласно сообщению, в световом шоу задействуют узнаваемые символы стран и континентов, где футбол особенно популярен. В финале на фасаде появится логотип чемпионата мира по футболу — кубок с мячом на фоне красного полотна.

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.