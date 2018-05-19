В Петергофе пройдет весенний праздник фонтанов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. В Петергофе в субботу пройдет весенний праздник фонтанов, который по традиции откроет летний сезон в Государственном музее-заповеднике "Петергоф".
В этом году церемония будет посвящена 100-летию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Санкт-Петербурга. На Большом каскаде будет рассказана удивительная судьба Петергофа, Царского Села, Гатчины и Павловска.
Как сообщают организаторы, представление "Дворцовая сага" объединит мультимедийные технологии со зрелищным театральным действием. Столетняя история пригородных резиденций будет представлена в восьми действиях: "Бал во дворцах", "Революция", "Дворцы — народу", "Парки культуры и отдыха", "Война", "Возрождение", "Центры притяжения", "Праздник во дворцах".
В частности, сначала зрителей вернут в дореволюционную дворцовую атмосферу императорских балов, затем напомнят об изменениях, которые произошли во дворцах в начале XX века. Зрители узнают о том, как императорские резиденции превратились в центры отдыха советских граждан, где проводили физкультурные мини-парады, собрания авиамоделистов и пионерские слеты. Кадры разрушенных дворцов расскажут об ужасах войны 1941-1945 годов.
Церемония открытия летнего сезона по традиции завершится фейерверком над Большим Петергофским дворцом.
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