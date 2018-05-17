Кубань планирует увеличить число отелей с услугой "все включено"

КРАСНОДАР, 17 мая — РИА Новости. Отдых по системе "все включено" на курортах Кубани на сегодняшний день доступен в 32 средствах размещения, в ближайшее время регион намерен увеличить количество таких гостиниц, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено". Подчеркну, как ведущая курортная территория России мы обязаны показать на своем примере, что подобную услугу нужно сделать повсеместной. До этого нигде в мире не было единых стандартов по оказанию услуг такого формата. Мы же хотим сделать так, чтобы предприятия отрасли предоставляли жителям и гостям наших курортных территорий исключительно качественный сервис", — сказал Кондратьев.
По его словам, люди должны быть уверены в хорошем отдыхе, когда выбирают для проведения своего отпуска Краснодарский край.
"На сегодняшний день на курортах Краснодарского края отдых по системе "все включено" доступен в 32 средствах размещения. Мы ставим задачу в ближайшее время увеличить эту цифру", — добавил губернатор.
Он уточнил, что наибольшее количество таких объектов располагаются в самых популярных у туристов городах – Сочи, Анапе и Туапсинском районе. Теперь к ним впервые присоединился Горячий Ключ.
"Сегодня мы видим, что кубанский стандарт "все включено" эффективно работает, и предприятия туриндустрии края его активно применяют. Уверен, что эта инициатива поможет привлечь на наши курорты еще большее число туристов", — заключил глава региона.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.