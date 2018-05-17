Кубань планирует увеличить число отелей с услугой "все включено"

КРАСНОДАР, 17 мая — РИА Новости. Отдых по системе "все включено" на курортах Кубани на сегодняшний день доступен в 32 средствах размещения, в ближайшее время регион намерен увеличить количество таких гостиниц, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено". Подчеркну, как ведущая курортная территория России мы обязаны показать на своем примере, что подобную услугу нужно сделать повсеместной. До этого нигде в мире не было единых стандартов по оказанию услуг такого формата. Мы же хотим сделать так, чтобы предприятия отрасли предоставляли жителям и гостям наших курортных территорий исключительно качественный сервис", — сказал Кондратьев.

По его словам, люди должны быть уверены в хорошем отдыхе, когда выбирают для проведения своего отпуска Краснодарский край.

"На сегодняшний день на курортах Краснодарского края отдых по системе "все включено" доступен в 32 средствах размещения. Мы ставим задачу в ближайшее время увеличить эту цифру", — добавил губернатор.

Он уточнил, что наибольшее количество таких объектов располагаются в самых популярных у туристов городах – Сочи, Анапе и Туапсинском районе. Теперь к ним впервые присоединился Горячий Ключ.

"Сегодня мы видим, что кубанский стандарт "все включено" эффективно работает, и предприятия туриндустрии края его активно применяют. Уверен, что эта инициатива поможет привлечь на наши курорты еще большее число туристов", — заключил глава региона.

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