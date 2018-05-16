МИД рекомендовал россиянам избегать мест массового скопления в Индонезии

КЕРЧЬ, 16 мая — РИА Новости. МИД РФ призвал соотечественников, находящихся в Индонезии, быть внимательными и избегать посещения мест массового скопления людей в связи с произошедшими там накануне взрывами и высоким уровнем террористической угрозы в стране, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Посольство России в Джакарте рекомендует российским гражданам, находящимся в Индонезии, соблюдать бдительность, по возможности избегать мест массового скопления людей и воздержаться от посещения религиозных объектов", — сообщила Захарова.

По ее словам, "информации о пострадавших в результате терактов соотечественниках не поступало".

Взрыв произошел в понедельник утром рядом с полицейским участком в Сурабае. Согласно кадрам с места происшествия, опубликованным изданием Jakarta Globe, два мотоцикла подъехали к зданию, после чего произошел взрыв. При теракте пострадали три мирных жителя и три полицейских. Позднее полиция сообщила, что теракт осуществили члены одной семьи. Ответственность за атаку взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.

Взрыв около участка полиции стал четвертым в городе и пятым в стране за два дня. В воскресенье в Сурабае произошли три взрыва у местных церквей. По данным властей, атаки на три церкви также совершили шесть членов одной семьи.

*Террористическая организация, запрещенная в России