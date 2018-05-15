"Яндекс" планирует создать карты объезда пробок от Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Компания "Яндекс" создаст карты объездных путей возможных заторов от Крымского моста вглубь полуострова в период высокого курортного сезона, сообщает во вторник министерство курортов и туризма республики.
"В связи с движением автотуристов в объезд предполагаемых заторов министерством курортов и туризма РК (Республики Крым – ред.) совместно с компанией "Яндекс" достигнута договоренность о создании карты объездных путей для включения данных маршрутов в Яндекс-навигатор в период высокого курортного сезона", — говорится в сообщении.
По случаю запуска автодорожного движения по Крымскому мосту министерство подготовило рекомендации автотуристам, а также провело работу по оптимизации экскурсионных и пассажирских маршрутов от моста вглубь полуострова.
В частности, разработаны схемы объездов в районах предполагаемых пробок, предусмотрены "пит-стопы" — оборудованные места стоянки для экскурсионных автобусов и автотуристов. В этих местах можно воспользоваться придорожной инфраструктурой, а также приобрести крымские фрукты и овощи.
Автотуристам рекомендуется пользоваться объездом города Феодосия по маршруту: села Батальное – Каменское – Владиславовка – Первомайское (также и в обратном направлении). А тем, кто планирует путешествие в западном направлении (города Саки, Евпатория, поселки Черноморское, Раздольное), рекомендуется воспользоваться объездом по Джанкойской трассе.
"Данные объезды готовятся к открытию с 1 июня текущего года", — говорится в сообщении минтуризма.
Для удобства автотуристов на трассах установят специальные дорожные знаки и знаки навигации. Готовится издание справочной литературы, карты автодорог Крыма с рекомендуемыми маршрутами движения с указанием достопримечательностей, возможных мест остановок для отдыха туристов. Для раздачи информационной печатной продукции на участках автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив будут привлечены волонтеры.
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