Медведев подписал концепцию по развитию туризма до 2025 года

ГОРКИ, 14 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма на период до 2025 года.

"Хочу упомянуть концепцию федеральной целевой программы до 2025 года. Она достаточно долго обсуждалась, там были разные вопросы, разногласия, мы с коллегами по правительству эту тему неоднократно обсуждали. Документ теперь подписан. В рамках программы будем развивать внутренний и въездной туризм", — сказал Медведев на совещании с и.о. вице-премьеров.

Глава правительства отметил, что интерес к поездкам по России увеличивается как у россиян, так и у зарубежных граждан, а развитие индустрии туризма приносит существенный доход в бюджеты всех уровней, поскольку появляются новые рабочие места, развивается малый и средний бизнес.

"Финансирование программы будет как из внебюджетных, так и из бюджетных источников. Но мы надеемся, что большую часть будут составлять именно внебюджетные источники — те самые инвестиции, которые будут вложены в объекты туристической инфраструктуры. Но в то же время предполагаются достаточно значительные деньги по линии федерального бюджета и средства бюджетов субъектов Федерации", — рассказал Медведев.

Действующая ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" рассчитана на период по 2018 год.