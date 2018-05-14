Российские туристы отравились в ОАЭ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Туристы из Екатеринбурга отравились в отеле в Арабских Эмиратах, сообщает портал Е1.

По словам отдыхающей там Екатерины, после завтрака в отеле Sheraton в Шардже плохо себя почувствовали около 50 российских и иностранных туристов.

"Мы создали общий чат из 50 человек, которые почувствовали себя плохо после завтрака 9 мая, — говорит Екатерина. — Однозначно причина в еде. Ребенок у меня не завтракал, поэтому не заболел. А нам с мужем до сих пор плохо. К нам в номер врач уже два раза приезжал. А некоторых туристов даже госпитализировали".

"По имеющейся на данный момент информации, подтверждаются единичные случаи энтеровируса среди отдыхающих в отеле Sheraton в Шардже, — подтверждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Количество обратившихся за помощью туристов будет уточнено в течение понедельника.