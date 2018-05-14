Спрос у российских туристов на летние туры во Вьетнам растет

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. За зимний период турпоток вырос в два раза, и летний сезон во Вьетнаме также привлекает все больше россиян, сообщает АТОР.

По последним данным вьетнамских властей, за первые четыре месяца 2018 года в стране отдохнули 262 тысяч россиян, что на 13% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом, по количеству отдыхающих во Вьетнаме Россия – первая из европейских рынков: каждый четвертый здешний турист – наш соотечественник.

Летний сезон также показывает рост турпотока, что приводит к постепенному сглаживанию фактора сезонности. Один из экспертов рынка заявляет, что продажи выросли на 30%.

Во многом это связано с тем, что были сломлены многие некорректные стереотипы об отдыхе во Вьетнаме, в том числе, что высокий сезон в этой стране длится с ноября по апрель. Теперь туристы знают, что оптимальное время для посещения в Центрального и Северного регионов — именно летний период.

По словам представителя одного из туроператоров, средняя стоимость отдыха в Нячанге на 8 ночей этим летом составляет около 45 тысяч рублей при двухместном размещении.