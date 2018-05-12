Рыбка в аренду и сказка на ночь. Составлен рейтинг необычных услуг в отелях

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В ТОП-10 самых необычных услуг, которые предлагают гостиницы своим клиентам, вошли аренда рыбки, сказка на ночь, заказ туалетной бумаги и шампунь для воровства, сообщает АТОР.

Возглавила рейтинг аренда рыбки в аквариуме. Если клиент чувствует себя одиноким, ему не с кем поговорить, он может за 3,50 евро взять напрокат рыбку. В неделю отель отдает в аренду пару рыб. Когда рыбка не "занята", она находится в большом аквариуме, где есть все необходимое.

На втором месте оказалась сказка на ночь. Если у кого-то бессонница, можно позвонить в службу сказок отеля. В течение 15 минут сотрудник на ресепшен будет бесплатно читать сказку на выбор из ассортимента, правда, если не будет занят в тот момент.

Есть гостиница, в которой специальный робот отвечает за доставку туалетной бумаги в номер. Вдруг случился неловкий момент, закончилась туалетная бумага, причем в тот момент, когда вы уже в туалете… Оказывается, все решаемо: достаточно "сообщить" об этом специальном отельному роботу, который отвечает исключительно за раздачу рулонов.

Другой отель ведет рейтинг пиццерий. Если вдруг прямо посредине ночи очень захотелось пиццу, а обслуживание в номере уже не работает, есть отель, который предлагает в своей справочной информации наряду со стиркой и спа-услугами еще и контакты местных пиццерий, причем их рейтинг постоянно обновляется на основе отзывов тех постояльцев, кто воспользовался данной услугой.

Некоторые гостиницы поощряют мелкие кражи. В одном отеле на флаконах специально написано "Лучший шампунь, чтобы украсть". В другой гостинице составили для выезжающих постояльцев специальную памятку "Не забывай", куда уже внесены одежда, паспорт, сотовый телефон и другие личные вещи, а также пункт "Что нужно украсть из ванной".

Еще один отель позволяет вызвать лифт практически из номера. Кнопка вызова находится в коридоре, рядом с комнатами. Так что, закрывая дверь номера, тут же можно вызвать лифт.

В некоторых отелях телевизор встроен в специальное зеркало, в то время как в других гостиницах зеркала показывают погоду, чтобы постоялец мог угадать с гардеробом.

Есть гостиница, в которой существует "меню" запахов на выбор. Заезжая в комнату, можно выбрать ароматы по своему настроению и менять их раз в сутки.

Одна из гостиниц предлагает своим постояльцам полотенца цвета пудры, чтобы дамы не видели на них разводы от макияжа, меньше переживали, а значит, реже меняли полотенца.

Тем клиентам, кто страдает микробофобией, стоит разыскать отель, который предлагает воспользоваться дистанционными выключателями, имеющими антимикробное покрытие.