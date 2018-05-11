Национальное конгресс-бюро впервые представит Россию на выставке IMEX-2018

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" впервые представит Российскую Федерацию коллективным стендом Russia open to the world на международной специализированной выставке IMEX-2018, которая пройдет в немецком Франкфурте с 15 по 17 мая 2018 года, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ассоциации.

"Россия впервые будет представлена на центральном выставочном мероприятии в области событийной индустрии и инсентив туризма – крупнейшей международной специализированной выставке IMEX-2018, в которой ежегодно принимают участие профессионалы рынка из 150 стран мира, коллективным стендом Russia open to the world, организованным Ассоциацией "Национальное конгресс-бюро", — говорится в сообщении.

Ассоциация создана в ноябре 2017 года при поддержке правительства РФ с целью формирования и продвижения позитивного образа России как благоприятного места для проведения мероприятий любого уровня, привлечения крупных международных событий. Национальное конгресс-бюро является не только маркетинговым инструментом продвижения России как дестинации за рубежом, но и играет важную роль для развития ивент индустрии в регионах России. Russia open to the world – национальный стенд РФ, представляющий событийный потенциал регионов России на специализированных выставках и ярмарках за рубежом.

Глава российской делегации директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев уверен, что одной из ключевых задач участия России в международных мероприятиях – это презентация событийного потенциала регионов нашей страны и их инфраструктурных возможностей крупнейшим игрокам мирового рынка.

"Собрав в составе национального стенда российских профессионалов отрасли, мы планируем не только ярко продемонстрировать широкий потенциал России, но и определить перспективы сотрудничества с нашими зарубежными коллегами", — считает он.

В составе экспозиции Russia open to the world Россию представят крупнейшие игроки российского рынка ивент-индустрии, а также корпоративного и инсентив туризма. Среди них – представители национальных и региональных компаний в области организации деловых событий, конгресс-бюро, гостиничные сети, курорты, конгрессно-выставочные центры, PCO и DMC из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Татарстан и Башкортостан, Краснодарского края, Свердловской и Калининградской областей.

Национальный стенд станет единым деловым пространством, базирующимся на принципах открытости и гостеприимства. В зоне презентаций и брифингов регионы России представят свои событийные возможности. Одна из презентаций будет посвящена проекту проведения Всемирной выставки ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге. Особое внимание в работе экспозиции будет уделено предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, страной хозяйкой которого впервые выступает Россия.