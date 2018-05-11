В Венеции запретили открывать торговые точки с едой на вынос

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Власти Венеции решили снизить количество мусора, оставляемого туристами, и запретили открывать новые точки с едой на вынос в течении ближайших трех лет, сообщает АТОР.
Они объяснили свое решение тем, что гости города оставляют у исторических достопримечательностей, в первую очередь, на ступенях церквей и мостах, большое количество оберток и тары. Кроме этого, несмотря на штрафы, туристы нередко кормят голубей едой, купленной на вынос.
Как заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, для уже работающих точек общепита также начнут действовать новые правила. Их обяжут собирать мусор у достопримечательностей, рядом с которыми они расположены, поставить мусорные баки и организовывать туалеты для туристов.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.