В Венеции запретили открывать торговые точки с едой на вынос

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Власти Венеции решили снизить количество мусора, оставляемого туристами, и запретили открывать новые точки с едой на вынос в течении ближайших трех лет, сообщает АТОР.

Они объяснили свое решение тем, что гости города оставляют у исторических достопримечательностей, в первую очередь, на ступенях церквей и мостах, большое количество оберток и тары. Кроме этого, несмотря на штрафы, туристы нередко кормят голубей едой, купленной на вынос.

Как заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, для уже работающих точек общепита также начнут действовать новые правила. Их обяжут собирать мусор у достопримечательностей, рядом с которыми они расположены, поставить мусорные баки и организовывать туалеты для туристов.