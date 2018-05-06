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Тепло, вкусно и весело! Самые яркие фото и отзывы о начале сезона в Крыму
08:0006.05.2018
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Массандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. В мае Крым открыл курортный сезон, в Ялте еще и отметили 180-летие города, в честь чего было большое театрализованное представление. Но самое приятное место для того, чтобы встретить новый сезон, — конечно, пляжи, куда и отправились жители и гости Крыма. 

© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжаМассандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
Массандровский пляж

На Массандровском пляже в Ялте начало сезона отметили традиционным "Богемным арт-пикником". Там работал устричный бар, также гости могли попробовать еду от местных кулинаров и шеф-поваров, купить одежду и сувениры ручной работы, поучаствовать в мастер-классах и послушать живую музыку.

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© Пресс-служба Массандровсокго пляжа
Массандровский пляж, Крым

Ольга Шомысова поделилась в социальной сети своим отзывом о пикнике: "Сегодня было жарко, вкусно и весело! Плюс 40 или мне показалось? Безумно хотелось окунуться в море, но разница температур космическая! Не решилась. Сгоревшие и счастливые едем домой! Администрация Массандровского пляжа, спасибо за праздник и за то, что делитесь с друзьями своим мироощущением".

© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжаМассандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
Массандровский пляж

Мария Есауленко рассказала, что после покупок на празднике "дом завален шляпами, пастой ручной работы, сырами, изумительным хлебом, песто, невероятными конфитюрами, апельсиновыми горчицами, украшениями, ловцами снов, цветами и блокнотами, татуировками и ароматными палочками".

© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжаМассандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
Массандровский пляж

А viktoria_urchak написала: "Если вы приехали в Ялту и хотите прочувствовать ее, смело идите на Массандровский пляж. Потому что там безупречно все. Уютный пляжный комплекс с самыми атмосферными кафешками с видом на море. И отдельная любовь — инсталляции и арт-пикники. Организаторы постоянно придумывают что-то бомбическое. Поэтому это место никогда не надоест".

© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжаМассандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
Массандровский пляж

Кто-то предпочел шумному общению уединение на пляже. Так, Яшмовый пляж на мысе Фиолент недалеко от Севастополя, который считается одним из лучших в Крыму, был безлюден, но не менее красив, чем обычно.

Не было шумной толпы и на пляже Беляус в поселке Золотой Крым, что помогло блогеру вспомнить строчки стишков-пирожков: "Со мной случились каракумы, пришли, рассыпались во мне, и я, насколько глаз хватает, песок, и море, и песок".

В Феодосии на майские праздники открыли купальный сезон — вода прогрелась до 18 градусов, температура воздуха — более 25 градусов. 

Кто-то постарался совместить первомайский шашлык и отдых на воде.

Сезон мороженого тоже торжественно объявляется открытым!

Евпатория — знаменитый детский курорт, но каждый находит здесь занятие по душе. На мягком песчаном пляже под навесом или на солнце можно медитировать и заниматься йогой.

Публикация от @sechina_olya

А можно гулять с собакой, которая тоже решила открыть купальный сезон.

…или научилась позировать не хуже хозяйки.

Туристы по всему побережью Крыма поднимали бокалы за гостеприимство полуострова. Пили, конечно, в основном местное вино!

Собирали ракушки на память.

И обещали еще вернуться!

 

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