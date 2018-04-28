В австралийском зоопарке крокодил проглотил камеру, запись попала в сеть

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Работник Австралийского парка рептилий в городе Сомерсет Тим Фолкнер опубликовал видео, снятое на камеру Go Pro, которую проглотил крупный крокодил.

Тим не уточняет, каким образом ему удалось получить обратно камеру.

Видео посмотрели уже более 117 тысяч раз, и многие нашли его забавным. Один из пользователей соцсети оставил комментарий: "Он сказал, никаких папарацци!"