Россияне едут в соседние страны за визами в США

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Рост напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном срывает планы россиян, рассчитывавших провести отпуск в Америке, пишет The Washington Post.

Год назад туристическую визу в США можно было получить менее чем за неделю, теперь ее приходится ждать до восьми месяцев. После того как закрылось американское генконсульство в Санкт-Петербурге, следующая доступная для записи дата — через 250 дней.

"Я жду, когда случится чудо. Может быть, завтра Россия и США решат, что они снова будут дружить, все сотрудники вернутся в посольство, и я получу визу", — сказал Мохамед Торки, шеф-повар.

Он планировал провести свой отпуск в июле в США, посетить знаменитый Лас-Вегас и съесть стейк в Техасе. Торки и другие соискатели, которые уже подали документы, но столкнулись с задержкой, не смогут вернуть 160 долларов визового сбора.

Двум танцорам из знаменитого московского Большого театра, включая приму-балерину, отказали в визах в последний момент, несмотря на запланированное выступление в Нью-Йорке.

Одним из пострадавших россиян стал 27-летний Владислав Ковалев, который пытается исполнить свою мечту о свадьбе на пляже Западного побережья. Теперь он размышляет над тем, что ему и его невесте, которые никогда не были в США, придется ехать в Киев, чтобы подать заявление на получение американской визы.

По данным издания, сотни россиян едут в бывшие советские республики, в надежде воспользоваться услугами американских посольств. На Кавказе даже возникла целая кустарная отрасль туров "вина и визы", когда соискатели виз могут ожидать их получения, совершая экскурсии по грузинским виноградникам.

Но далеко не у всех россиян есть время и средства на дополнительный отпуск в соседней стране. "Поток туристов стал гораздо меньше. На самом деле туристов почти не осталось", — сказала Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.