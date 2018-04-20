На Даниловском рынке в Москве пройдет праздник Австрии

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. 21 и 22 апреля Австрийское представительство по туризму проведет праздник гостеприимства, сообщает Euromag.

Гости смогут принять участие в розыгрыше австрийских продуктов и сувениров, а также попробовать венский кофе и узнать о возможностях летнего отдыха в Австрии.

На стенде представительства всем желающим расскажут о главных австрийских направлениях этого года: Каринтии, Зальцбурге, Гастайне, Заальбахе и Целль-ам-Зее.