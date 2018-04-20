Крымское вино признано лучшим в России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. По результатам опроса туристов в социальных сетях, первое место рейтинга российского вина занимает Крым, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Крым набрал 64% голосов, Краснодарский край, находящийся на втором месте, — 30%. Затем идут Ставрополье и Ростовская область (по 2%).

В числе самых любимых крымских вин участники опроса назвали вина Южного (Алуштинская долина, Красный Камень) и Восточного берегов (Новый Свет, Судакская, Коктебельская и Солнечная долины), а также Бахчисарайского района и Балаклавы.

В Краснодарском крае за вином туристы отправляются на Тамань, в Анапу, Геленджик, Крымск, Новокубанск и Абрау-Дюрсо под Новороссийском.