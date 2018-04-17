Семь самолетов из-за тумана не смогли приземлиться в московских аэропортах

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости/Прайм. Семь рейсов, летевшие в "Домодедово" и "Внуково", из-за тумана ушли на запасные аэродромы в Нижний Новгород и Белгород, сообщил РИА Новости представитель Госкорпорации по организации воздушного движения.
"Шесть самолетов не смогли приземлиться из-за погодных условий в "Домодедово" и ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород", — сообщил представитель ведомства. Еще одно воздушное судно не смогло сесть во "Внуково" и приземлилось в Белгороде.
Представитель Госкорпорации по организации воздушного движения отметил, что решение об уходе на запасной аэродром принимает исключительно командир воздушного судна.
"Сейчас аэропорты работают в штатном режиме", — добавил он.
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