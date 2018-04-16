Составлен рейтинг лучших бесплатных достопримечательностей Америки

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Крепость XVIII века в Сан-Антонио, где сражались техасцы и мексиканцы, главная улица Лас-Вегаса со знаменитыми танцующими фонтанами, "Тропа свободы", у которой пришвартована "Конституция" – старейший парусный корабль, находящийся на плаву, – это только малая часть того, что можно увидеть в Америке, не заплатив ни цента.

Поклонников природы порадуют бесплатные парки: Ботанический сад в Вашингтоне, Японский чайный сад – часть парка "Золотые ворота" в Сан-Франциско, "Сад Богов" с величественными скалами в Колорадо-Спингс и "Скульптурный сад" с гигантскими фигурами, идеально вписанными в зеленый ландшафт, в Миннеаполисе.

Какие из бесплатных достопримечательностей стоят времени, затраченного на их посещение, и где найти самый колоритный рынок и самую красивую набережную Америки – читайте в материале РИА Новости совсем скоро.