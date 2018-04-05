Горный курорт "Роза Хутор" открыл продажу летних туров

Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров на горном курорте Роза хутор в Красной поляне.

Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров на горном курорте Роза хутор в Красной поляне.

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В онлайн магазине курорта появились пакетные туры "Горы развлечений", сообщается на сайте "Розы Хутор".

Программа летнего отдыха включает проживание в одном из отелей курорта, питание по системе отеля, пользование пляжем курорта на Черном море, билеты на канатные дороги, трекинг, вело- и конные прогулки, посещение парка "Панда Парк".

Тур без перелета рассчитан на один, два или семь дней и стоит от 1400 рублей. Программы, включающие перелет Москва – Сочи – Москва, длятся три, четыре или семь дней и стоят от 15 200 рублей.