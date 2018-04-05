Лидером завершившегося горнолыжного сезона стала Красная Поляна

Отдыхающие во время тестовых катаний на горнолыжном курорте Горки Город в Сочи

Отдыхающие во время тестовых катаний на горнолыжном курорте Горки Город в Сочи

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. По оценкам ведущих туристических компаний, до 85% всех продаж туров на горнолыжные курорты России пришлось на Красную Поляну, но спрос на отдых в Домбае и Приэльбрусье растет, сообщает АТОР.

По данным туроператоров, безусловным фаворитом организованного отдыха является Красная Поляна, но при этом наблюдается увеличение доли самостоятельного бронирования туристами. Компенсировать ситуацию турбизнесу помог рост спроса на организованный отдых на курортах Домбая и Приэльбрусья.

В целом, зимний сезон этого года показывал увеличение продаж: у "Библио-Глобуса" — свыше 60%, "TUI Россия" — 30%, "Русского Экспресса" (по отдельным курортам) – 50-100%, АЛЕАНа — свыше 20%.

Средняя продолжительность горнолыжных туров у клиентов "Библио-Глобус" в этом году составляет 5-7 ночей, у ICS Travel Group туристы в основном едут на 9-11 ночей, а у "Русского экспресса" — от 3 до 10 ночей. Большинство компаний отмечают предпочтение туристов в пользу отелей 3-4* и апартаментов.