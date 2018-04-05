РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Лидером завершившегося горнолыжного сезона стала Красная Поляна

15:5505.04.2018
(обновлено: 15:56 05.04.2018)
01050
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОтдыхающие во время тестовых катаний на горнолыжном курорте Горки Город в СочиОтдыхающие во время тестовых катаний на горнолыжном курорте Горки Город в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. По оценкам ведущих туристических компаний,  до 85% всех продаж туров на горнолыжные курорты России пришлось на Красную Поляну, но спрос на отдых в Домбае и Приэльбрусье растет, сообщает АТОР.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Адлерском районе города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Все ради снега и скорости: чем запомнился уходящий горнолыжный сезон

По данным туроператоров, безусловным фаворитом организованного отдыха является Красная Поляна, но при этом наблюдается увеличение доли самостоятельного бронирования туристами. Компенсировать ситуацию турбизнесу помог рост спроса на организованный отдых на курортах Домбая и Приэльбрусья.

В целом, зимний сезон этого года показывал увеличение  продаж:  у "Библио-Глобуса"  — свыше 60%, "TUI Россия" — 30%, "Русского Экспресса" (по отдельным курортам) – 50-100%, АЛЕАНа — свыше 20%.

Средняя продолжительность горнолыжных туров у клиентов "Библио-Глобус" в этом году составляет 5-7 ночей, у ICS Travel Group туристы в основном едут на 9-11 ночей,  а у "Русского экспресса" — от 3 до 10 ночей. Большинство компаний отмечают предпочтение туристов в пользу отелей 3-4* и апартаментов.

Холода не страшны: массовый спуск в купальниках на курорте "Роза Хутор"
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСмельчаки намерены установить новый рекорд Гиннесса по количеству людей, одновременно спустившихся со склона в купальниках.Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Смельчаки намерены установить новый рекорд Гиннесса по количеству людей, одновременно спустившихся со склона в купальниках.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПредыдущий рекорд был также установлен в Сочи. В 2016 году с горы одновременно спустились 1008 человек.Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 после массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Предыдущий рекорд был также установлен в Сочи. В 2016 году с горы одновременно спустились 1008 человек.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЧерез несколько месяцев станет известно, смогли ли участников фестиваля попасть в книгу рекордов.Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 после массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Через несколько месяцев станет известно, смогли ли участников фестиваля попасть в книгу рекордов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПо словам организаторов высокогорного карнавала, поучаствовать в мероприятии мог любой желающий.Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
По словам организаторов высокогорного карнавала, поучаствовать в мероприятии мог любой желающий.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЧтобы рекорд был засчитан, не менее 1200 человек должны соблюсти правила проведения конкурса.Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Чтобы рекорд был засчитан, не менее 1200 человек должны соблюсти правила проведения конкурса.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСогласно условиям, участники должны быть одеты в раздельный купальный костюм или короткие шорты. Спускаться можно как на лыжах, так и на сноуборде.Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 после массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Согласно условиям, участники должны быть одеты в раздельный купальный костюм или короткие шорты. Спускаться можно как на лыжах, так и на сноуборде.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа фото - участницы высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках.Участницы высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
На фото - участницы высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ этом заезде скорость — не главное, куда важнее финишировать.Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 после массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В этом заезде скорость — не главное, куда важнее финишировать.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНеобычное мероприятие заняло около получаса.Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Необычное мероприятие заняло около получаса.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПеред спуском некоторые участники признались, что впервые встали на лыжи.Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Перед спуском некоторые участники признались, что впервые встали на лыжи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа фестивале также прошли соревнования по прыжкам на лыжах и сноубордах в бассейн, фестивали уличной еды и красок Холи.Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
На фестивале также прошли соревнования по прыжкам на лыжах и сноубордах в бассейн, фестивали уличной еды и красок Холи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКо всего прочему, в программу вошел турнир по волейболу на снегу.Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Ко всего прочему, в программу вошел турнир по волейболу на снегу.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПо словам организаторов, на склоне встретились люди из 25 городов России.Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
По словам организаторов, на склоне встретились люди из 25 городов России.
/
Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена