Utair открыла продажу субсидированных авиабилетов из Москвы на Чукотку

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Авиакомпания Utair открыла продажу субсидированных авиабилетов из Москвы в Анадырь, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" открыл 29 марта продажу билетов по субсидируемым тарифам на свои рейсы и рейсы дочерних компаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока. Начался огромный наплыв покупателей и очереди в офисах и кассах компании.

В среду, 4 апреля, кассы на Дальнем Востоке перестали продавать льготные билеты "Аэрофлота" в Москву.

"Каждый год пассажиры Utair летают в отдаленные и труднодоступные точки России на льготных условиях. Авиакомпания развивает программу транспортной доступности регионов и продает по сниженной цене до 30% билетов на каждом рейсе в Анадырь, Калининград и Нарьян-Мар", — сообщил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

В соответствии с постановлением правительства России, перевозчики должны предоставить льготным категориям на каждом рейсе 30% от общего количества мест в салоне экономического класса. Летать по субсидируемому тарифу могут россияне в возрасте до 23 и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55), инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей групп, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида. Улететь по льготному тарифу можно до 1 декабря.