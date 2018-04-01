РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

"Зомби", "Королева ночи" и "Микки Маус": удивительные тюльпаны Голландии

08:0001.04.2018
(обновлено: 08:02 01.04.2018)
03710
© AP Photo / Peter DejongГолландские фермеры на цветочном полеГолландские фермеры на цветочном поле
© AP Photo / Peter Dejong

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Королевский парк цветов Кёкенхоф неподалеку от Амстердама — символ весенней Европы. Он открывается только на два месяца в году. Корреспондент РИА Новости побывала там и узнала, как цветут подснежники, крокусы и, конечно, знаменитые голландские тюльпаны.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПарк цветов Кёкенхоф в Нидерландах
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Парк цветов Кёкенхоф в Нидерландах

"Этот сад, поражающий насыщенными красками природы, обязательно нужно увидеть, — говорит организатор путешествий Анна Лернер. — Я была в венском Фольксгартене, так называемом саду роз, но именно Кёкенхоф заставляет меня каждый год возвращаться в Голландию".

"Единственный минус — очень много людей, которые приезжают на машинах из разных стран, — продолжает Анна. — Поэтому, чтобы побыть в одиночестве, я каждый раз после прогулки по парку катаюсь по пустынным окрестностям на велосипеде, который можно здесь же взять в аренду".

История "Кухонного сада"

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПарк цветов Кёкенхоф в Нидерландах
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Парк цветов Кёкенхоф в Нидерландах
Тюльпаны, выращенные жительницей Благовещенска Викторией Куценко
© Фото : предоставлено Викторией Куценко
В Приамурье женщина сама вырастила пять тысяч тюльпанов

Название парка в переводе с голландского означает "кухонный сад", но это не значит, что где-то среди нарциссов и гиацинтов выращивают петрушку или укроп.

Дело в том, что территория парка в XV веке принадлежала графине Якобе фон Байерн, которая жила в замке неподалеку. А рядом с ее замком, скорее всего, были грядки с зеленью, они и дали название местности.

История Кёкенхофа, каким его знает весь мир, началась в XIX веке: здесь был разбит пейзажный парк в английском стиле, основанном на стремлении повторить природные ландшафты.

Развлекательным парком цветов Кёкенхоф стал после первой проведенной здесь выставки цветов под открытым небом в 1949 году.

Чем знаменит "Сад Европы"

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПарк цветов Кёкенхоф в Нидерландах
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Парк цветов Кёкенхоф в Нидерландах

На тридцати двух гектарах парка высаживают четыре с половиной миллиона тюльпанов более чем ста видов, а также два с половиной миллиона других луковичных растений, таких как гиацинты, крокусы, нарциссы и другие.

Подснежники в лесу у Севастополя
© Фото : Юрий Югансон
В Крым и Сочи пришла весна: курортные города уже в цвету

"Кёкенхоф задает тренды для флористов и ландшафтных дизайнеров всего мира, — рассказывает Наталья Миронова, эксперт флористического бизнеса, сотрудничающая с Кёкенхофом. — Но только четверть посетителей — профессионалы, а всего за два месяца парк принимает около полутора миллионов туристов".

Каждый сезон в Кёкенхофе посвящен определенной теме, которая разрабатывается в цветочных панно и декоре. В 2018-м это "Романтика в цветах", отражающая тенденцию последних лет: все чаще на территории парка молодые люди делают предложение своим избранницам.

© AP Photo / Peter DejongЦветы, высаженные в форме храма Василия Блаженного в парка Кёхенхоф, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Цветы, высаженные в форме храма Василия Блаженного в парка Кёхенхоф, Нидерланды

Темой 2010 года, кстати, была Россия: фигура Пушкина, импровизированный Большой театр, избушка на курьих ножках, матрешки, валенки. А на главной клумбе — панно, изображающее храм Василия Блаженного.

Когда ехать и как добраться

Парк открыт с конца марта до 13 мая каждый день с восьми утра до 19:30.

"Эта весна экстремально холодная в Голландии, поэтому я бы посоветовала ехать в Кёкенхоф во второй половине апреля и первых числах мая, — говорит Наталья Миронова. — Хотя если вы посетите парк в начале весны, в середине и в конце, это будут три разных парка, ведь здесь специально подбирают растения по периоду их цветения".

Агентства предлагают туры с шестого апреля продолжительностью от четырех дней с посещением парка и близлежащих городов — Гааги, Амстердама, Роттердама или Бремена. 

Стоимость тура — от 40 тысяч рублей, отдельно оплачиваются перелет Москва — Амстердам (от шести тысяч рублей в одну сторону на человека) и входные билеты, в том числе и в парк Кёкенхоф, — 17 евро для взрослых при покупке онлайн и 18 евро — в кассе.

Детский билет (от четырех до 17 лет) обойдется в восемь евро, дети до трех лет — бесплатно. Касса работает до 18:00.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПарк цветов Кёкенхоф в Нидерландах
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Парк цветов Кёкенхоф в Нидерландах

Конечно, можно самостоятельно организовать отдых и, прилетев в столицу Нидерландов, остановиться там или в ближайшем к Кёкенхофу городе Лиссе. Оттуда в парк ходят рейсовые автобусы.

Российский Кёкенхоф

"Нас часто называют российским Кёкенхофом, и нам, конечно, приятно такое сравнение, — говорит директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм. — Многие из растений, представленных в голландском парке, есть и у нас, а также можно сказать, что "Праздник весны", который мы проводим уже 18 лет, во многом вдохновлен парком весны  — Кёкенхофом".  

В обоих парках можно увидеть необычные сорта тюльпанов: знаменитую "Королеву ночи" темно-фиолетовой расцветки, максимально приближенной к черной, красно-белые тюльпаны "Зомби", желто-красные "Микки Маус" и так называемые попугайные сорта, напоминающие экзотических птиц.

 

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена