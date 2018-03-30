Аксенов назвал причины снижения турпотока в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Основными причинами снижения туристического потока в Крым в 2017 году стали холодная погода, высокие цены на авиаперелеты и недостаточный уровень туристического сервиса на полуострове, сказал глава республики Сергей Аксенов.

Крым в 2017 году принял 5,4 миллиона туристов, что на 3,5% меньше показателя 2016 года. При этом, по данным правительства республики, налоговые поступления от туристического сектора экономики выросли на 7% – до 2,5 миллиарда рублей.

"Причиной снижения турпотока стала не только холодная погода в начале прошлого курортного сезона, но и системные факторы, которые тормозят развитие отрасли. Во-первых, это высокие цены на авиабилеты… Ещё один неблагоприятный фактор связан с соотношением "цена-качество" отдыха, которое пока оставляет желать лучшего", — сказал Аксенов.

Доля стоимости авиаперелета в Крым, отметил глава республики, составляет от 40 до 60% общей стоимости отдыха. В этой связи власти направили свои предложения по решению проблемы в рабочую группу, созданную на уровне Совета Федерации РФ. Правительством Крыма также инициированы предложения по снижению арендной платы на земельные участки санаторно-курортного и гостиничного комплексов в курортных регионах. Это, по словам Аксенова, создаст условия для снижения цен.

"Первые результаты уже есть. Так, городской совет Алушты снизил ставки аренды на 33%", — добавил он.

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