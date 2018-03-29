Глава Кубани призывает турфирмы активнее внедрять формулу "все включено"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Туристический поток на Кубани сейчас составляет 16 миллионов человек, а к 2030 году, согласно Стратегии развития региона до 2030 года, он вырастет до 22 миллионов человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как передает корреспондент РИА Новости, в четверг Краснодарский края провел презентацию экономического и инвестиционного потенциала Кубани в Торгово-промышленной палате.

По словам главы региона, на Кубани в настоящее время создана отличная инфраструктура для комфортного пребывания как российских, так и иностранных туристов.

"Наши курорты сегодня заполнены отдыхающими, и мы должны не потерять преимущества, чтобы они не ушли в Турцию, Египет и другие курорты, которые их сильно зовут", — сказал Кондратьев.

По его словам, сегодня санатории — это бизнес. Он призвал активно внедрять формулу "все включено", которая имеет "сильный стимулирующий подход".

"Система "всё включено" — это формула успеха, которая позволит сохранить отдыхающего и туриста. Если эту формулу прекрасно внедрят, она будет активно жить и действовать в санаторно-курортном комплексе нашего края", — отметил глава региона.

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