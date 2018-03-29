Тунис занимает второе место после Турции по раннему бронированию на лето

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. У многих туроператоров в компаниях по раннему зарубежному бронированию Тунис занимает второе место, по объемам уступая лишь Турции, сообщает АТОР

У оператора Coral Travel объем раннего бронирования Туниса вырос на 77% по сравнению с прошлым годом, у Sunmar — на 107%, а у ANEX Tour — на 200%. Все эти компании признают за этой страной второе место после Турции.

Ранее министр по туризму и ремеслам Туниса Сальма Эллуми Рекик заявляла о том, что ведомство планирует принять около 800 тысяч российских туристов за 2018 год, что на 55% превышает показатель 2017 года – 514 тысяч.

Рекордным годом по количеству туристов из России был 2016 год с 623 тысячами человек. Но на этот период пришлось закрытие двух самых массовых среди россиян пляжных направлений – Турции и Египта.

В этом году средняя стоимость поездки в Тунис на семь ночей на двоих составляет около 45 тысяч рублей.