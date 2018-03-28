Фотограф запечатлел светящийся планктон у берегов Кейптауна

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Английский фотограф Эрик Натан сфотографировал светящийся фитопланктон в биосферном заповеднике недалеко от Кейптауна, сообщает Travel + Leisure.

Свечение биолюминесцентного фитопланктона – естественная защитная реакция на стрессовую ситуацию — движение воды, вызванного волнами, морскими судами, плавающими людьми.

"Каждый раз, когда по водной глади проходила волна, планктон светился", — сказал Натан. – Но водители проезжающих мимо автомобилей этого не замечали, потому что были ослеплены светом фар".

Кейптаун — не единственное место в мире, где можно увидеть это явление. Светящийся фитопланктон был замечен на берегах Мальдивских, Гавайских островов, а также стран Карибского бассейна.