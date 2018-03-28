Туристов в горах Норвегии эвакуируют из-за вспышки норовируса

Сельский дом в национальном парке Хардангервидда в Норвегии

Сельский дом в национальном парке Хардангервидда в Норвегии

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Красный Крест эвакуировал 30 туристов из-за вспышки норовируса в норвежском национальном парке Хардангервидда, сообщает The Local.

Согласно сообщению, туристическая ассоциация Норвегии предприняла шаги по обеспечению гигиенического контроля в коттеджах парка, где останавливались заболевшие туристы.

Норовирус — инфекционное заболевание, которое известно как кишечный грипп, проявляется высокой температурой тела, рвотой, расстройством желудка. Впервые вирус был выявлен в 1972 году в городе Норфолк (Огайо, США), поэтому получил такое название.