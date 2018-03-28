Туристический рынок стал самой быстрорастущей отраслью во всем мире

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В 2017 году в секторе туризма и путешествий было создано 20% всех новых рабочих мест в мире, а через 10 лет этот показатель будет равен 25%, сообщает Ассоциация туроператор России.

Такие данные приведены в ежегодном отчете Всемирного совета путешествий и туризма (WTTC). Согласно документу, в 2017 году глобальный сектор путешествий и туризма вырос на 4,6%, что в 1,5 раза превышает рост мировой экономики в целом. Примечательно, что этот сегмент уже седьмой год подряд опережает общемировые темпы роста.

В 2017 году туристический рынок стал самой быстрорастущей отраслью во всем мире, обогнав промышленное производство (4,2%), розничную торговлю и оптовую торговлю (3,4%), сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство (2,6%) и финансовые услуги (2,5%).

Туристическая отрасль обеспечивает существование 313 миллионов рабочих мест — это каждое десятое рабочее место в мире. В общей сложности сектор обеспечил создание 7 миллионов новых рабочих мест – это одна пятая от всех новых рабочих мест в мировой экономике, созданных в 2017 году.Кроме того, в 2017 году туризм и путешествия (включая косвенные и индуцированные воздействия в других секторах) сгенерировали 8,3 триллионов долларов США или 10,4% от мирового ВВП).

Прогнозы WTTC на 2018 год предполагают, что сектор туризма и путешествий продолжит расти.

Долгосрочный прогноз до 2028 года остается неизменным: средний рост не менее 3,8% в год, на туристическую сферу будет приходиться до 25% создаваемых ежегодно рабочих мест.