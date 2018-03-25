Иммиграционная риторика Дональда Трампа не навредила туризму Нью-Йорка

Очередь на круиз по заливу вокруг Статуи Свободы и острова Эллис. 20 января 2017

Очередь на круиз по заливу вокруг Статуи Свободы и острова Эллис. 20 января 2017

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В 2017 году Нью-Йорк привлек на два миллиона больше туристов, чем в 2016 году, сообщает Travel Weekly.

2017 год стал восьмым по счету рекордным годом для туристической сферы города. Спрос на гостиницы увеличился до 36,4 миллионов ночевок, что на 4,5% больше, чем в 2016 году.

При этом маркетинговая организация NYC & Company предсказывала первое с 2009 года падение турпотока, по прогнозу — на сто тысяч человек. Представители компании публично высказывали неудовольствие политикой администрации президента, связывая с ней возможное будущее снижение числа туристов.