Российскому туристу, впавшему в кому в Таиланде, нужна помощь

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Состояние российского туриста Герасима Григорьева, впавшего в кому в результате заражения лихорадкой Денге, остается тяжелым, рассказала РИА Новости мать пострадавшего.

"Никакой поддержки со стороны России у нас нет, пока не удается даже связаться с посольством", — заявила Татьяна Григорьева.

Собеседница уточнила, что состояние ее сына не позволяет говорить о возможности перевозки его на родину. "Я советовалась с российскими врачами, они не рекомендовали забирать его из Таиланда, ведь там есть большой опыт лечения Денге", — говорит женщина.

Накануне сестра пострадавшего заявляла, что он не успел продлить страховку, поэтому лечение платное — 150 тысяч рублей в сутки. Сейчас родственники внесли задаток, в социальных сетях открыт сбор средств на лечение.

Ранее посольство России в Таиланде сообщало, о том, что направило официальный запрос о состоянии и истории болезни россиянина, жителя Барнаула Герасима Григорьева, заболевшего на острове Пхукет лихорадкой денге и впавшего в кому.