В Китае людям с низким "социальным кредитом" запретят путешествовать

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Правительство Китая заявило о мерах, запрещающих людям с невысоким "социальным кредитом" летать на самолетах и ездить в поездах, сообщил The Telegraph.

Причиной запрета на путешествия могут стать курение в общественном транспорте, использование просроченных билетов, а также более широкие и неопределенные нарушения, такие как "распространение ложной информации о терроризме".

Ограничение для нарушителя может продлиться до года. Новые правила вступят в силу с 1 мая.

Социальная кредитная система — национальная система ранжирования по репутации в Китае, которая подразумевает присвоение каждому гражданину места в социальном кредитном рейтинге на основе данных об их экономическом и социальном статусе.