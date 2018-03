МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Светлана Баева. "Меня изнасиловали в суперроскошном отеле, я орала, вырывалась, царапалась, он был сильнее", — написала на своей странице в Facebook сорокалетняя россиянка Анна Карабаш. Сейчас она судится и с нападавшим, и с отельерами, с которых собирается требовать от одного до четырех миллионов долларов компенсации. О новых подробностях этого скандального дела и об ответственности гостиниц перед постояльцами — в материале РИА Новости.

С ножом к горлу

На днях PR-руководитель нескольких бизнес-проектов в социальной сфере и журналист Анна Карабаш раскрыла свое имя и рассказала об этой истории.

"В отеле я была в качестве журналиста, это была пресс-поездка. Я спала на вилле. Была ночь, полпервого ночи. Пришел уборщик — не знаю как, ибо я спала, — и изнасиловал меня. Я этого человека никогда до этого не видела.

Он был с ножом и в том числе обещал убить. Я орала. Я вырывалась. Я царапалась. Он был сильнее", — вспоминает она.

"Виллы достаточно далеко друг от друга, и никто ничего, видимо, не слышал, — поясняет Анна. — Хитростями и переговорами я дала ему сильное снотворное, дождалась, пока он заснет, и побежала искать помощь". На это ушло около часа — холмистый остров, уединенные виллы. Никто так и не встретился.

Уборщик-рецидивист

Пришлось забраться через окно в пустой офис, но дозвониться до полиции не удалось. Через полчаса пришел ночной охранник, потом — менеджер.

"Полицию вызвали только спустя восемь часов после того, как я сообщила охране отеля о преступлении, — утверждает Анна. — Совладелица отеля Лаура Валабджи начала нашу беседу со слов: "Did you get pleasure last night?" ("Вы получили удовольствие прошлой ночью?"), после чего мирные переговоры были с моей стороны закончены".

Анна уточняет, что охрана отеля задержала нападавшего, но пропала главная улика — нож, которым он ей угрожал.

Расследование затянулось. Обвиняемого выпустили под залог, и в сентябре он попался на новом эпизоде — обнаженный, забрался в дом местной жительницы. Сейчас он под арестом.

"Это изнасилование!"

В декабре Анна ездила на заседание суда. Помогла российская дипмиссия. "Консул Дмитрий Чигашев был со мной все дни. Привозил, увозил из отеля, сидел на заседаниях, — говорит Анна. — Но он не всесилен".

По свидетельству американского судебного репортера Дейны Кеннеди, адвокат обвиняемого Бэзил Хоаре во время заседания в конце декабря 2017 года кричал на Анну ("Ты лжешь, проститутка!") и настаивал на том, что она соблазнила подозреваемого.

Анна проигнорировала оскорбления Хоаре, его слова о русских, "Кремле" и "КГБ", но не повторные ссылки на ее предполагаемую "любовь" с подозреваемым.

"Это была не "любовь"! — закричала она Хоаре. — Это изнасилование!"

Генеральный директор сети Six Senses Hotels Resorts Spas Нейл Якобс так прокомментировал ситуацию:

"Six Senses Hotels Resorts Spas подтверждает, что на нашем курорте на Сейшельских островах произошел этот инцидент, который в настоящее время расследуется полицией.

Six Senses Zil Pasyon очень серьезно относится к безопасности и защите своих гостей. Полиция ведет расследование этого инцидента, и мы тесно сотрудничаем с полицией.

После того как появятся результаты расследования, курорт намерен принять все необходимые меры для решения этого вопроса".

Адекватный менеджмент?

"Мы считаем, что ответственность за своих гостей, безусловно, несет отель. Он обязан обеспечивать их безопасность", — говорит юрист, специализирующийся на делах турбизнеса, Ирина Доценко.

И добавляет, что случаи нападения сотрудников на гостей редки, отели заботятся о своей репутации. Охранники обычно есть на всей территории, но они стараются не показываться на глаза туристам, чтобы не беспокоить их.

Видеокамеры, по словам экспертов, также должны быть на всей территории, но так, чтобы не нарушать частную жизнь гостей. Если ночью в номер заходит, например, горничная, охрана может подумать, что гость сам ее вызвал, вдруг в номере что-то разбилось и нужно убраться.

"Если преступление произошло в номере или на территории, то отель должен нести ответственность", — подтверждает руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Необходима и помощь консульства. "В критической ситуации люди шокированы и не всегда могут грамотно себя вести, — говорит она. — Очень важно привлечь специалиста, говорящего по-русски и разбирающегося в законах страны, где произошел инцидент".

Российские дипмиссии, по ее словам, в целом оказывают поддержку нашим гражданам. Важно вступить в переговоры до суда, ведь заседания могут переноситься, умышленно затягиваться другой стороной, а на те же Сейшелы часто не полетаешь.

"При адекватном менеджменте, действующем в парадигме XXI века, мы бы смогли сохранить и мою анонимность, и не нанести урон их репутации", — указывает Анна Карабаш.

Она считает, что суд будут "оттягивать сколь угодно долго, там у Лауры, совладелицы отеля, "все свои".

На заседание суда в мае Анна не собирается. По ее словам, прокурор сказал, что ей уже не дадут слова.

Нейтралитет туроператоров

Российские туроператоры сохраняют нейтралитет. Некоторые из опрошенных нами представителей крупных компаний предпочли отказаться от комментариев. По крайней мере, — до решения суда.

"Я не стала вмешиваться в этот процесс, писать своим партнерам. Я 15 лет отправляю туристов на Сейшелы, сама там неоднократно бывала с детьми", — говорит Ирина Захарова, руководитель туроператорской компании, специализирующейся на островах Индийского океана.

"В Six Senses Zil Pasyon я не была, но знаю эту цепочку. Уверена, что все необходимые требования по обеспечению безопасности гостей у них выполнены, — утверждает она. — Этот отель работает с 2016 года, отзывы о нем положительные".

Иск на полмиллиона долларов

"Мой адвокат Франк Элизабет помог мне подать гражданский иск. Но судья вернул бумаги и попросил переформулировать, — рассказывает РИА Новости Анна Карабаш. — Я отправляю с DHL очередной пакет документов, чтобы заново подать иск".

"Адвокат объяснил мне, что на Сейшелах больше чем на 500 тысяч долларов иск подавать бессмысленно, — говорит она. — Но если мне удастся поднять дело на уровень от владельцев отеля (Сейшелы) до управляющей компании сети, то сумма иска — от миллиона. Прецеденты по аналогичным судебным взысканиям — до четырех миллионов долларов".

Решение по гражданскому иску напрямую зависит от вердикта по уголовному. Первые заседания уголовного суда состоялись в декабре прошлого года, но ни к чему не привели. Следующее назначено на май, то есть оно состоится спустя год после случившегося.

"Наша цель — заставить директоров компании лично возместить убытки, если выиграем дело. Я не хочу, чтобы они прятались за компанией и пытались уклониться от ответственности", — говорит Анна Карабаш.