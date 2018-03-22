РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Новые подробности скандального дела об изнасиловании в отеле на Сейшелах

08:0022.03.2018
(обновлено: 08:17 22.03.2018)
016132
© Depositphotos / nito103Женщина с запиской Нет, нетЖенщина с запиской Нет, нет
© Depositphotos / nito103

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Светлана Баева. "Меня изнасиловали в суперроскошном отеле, я орала, вырывалась, царапалась, он был сильнее", — написала на своей странице в Facebook сорокалетняя россиянка Анна Карабаш. Сейчас она судится и с нападавшим, и с отельерами, с которых собирается требовать от одного до четырех миллионов долларов компенсации. О новых подробностях этого скандального дела и об ответственности гостиниц перед постояльцами — в материале РИА Новости.

С ножом к горлу

На днях PR-руководитель нескольких бизнес-проектов в социальной сфере и журналист Анна Карабаш раскрыла свое имя и рассказала об этой истории.

© Скриншот со станицы Анны Карабаш в "Facebook"Скриншот со станицы Анны Карабаш в Facebook
© Скриншот со станицы Анны Карабаш в "Facebook"
Скриншот со станицы Анны Карабаш в Facebook

Пляж на Сейшельских островах. Архивное фото
© Fotolia / Jenny Sturm
Россиянка заявила о том, что ее изнасиловал уборщик отеля на Сейшелах
"В отеле я была в качестве журналиста, это была пресс-поездка. Я спала на вилле. Была ночь, полпервого ночи. Пришел уборщик — не знаю как, ибо я спала, — и изнасиловал меня. Я этого человека никогда до этого не видела.

Он был с ножом и в том числе обещал убить. Я орала. Я вырывалась. Я царапалась. Он был сильнее", — вспоминает она.

"Виллы достаточно далеко друг от друга, и никто ничего, видимо, не слышал, — поясняет Анна. — Хитростями и переговорами я дала ему сильное снотворное, дождалась, пока он заснет, и побежала искать помощь". На это ушло около часа — холмистый остров, уединенные виллы. Никто так и не встретился.

Уборщик-рецидивист

Полиция Таиланда. Архивное фото
© AP Photo / Apichart Weerawong
В Таиланде семерых французов задержали за лишение свободы соотечественницы
Пришлось забраться через окно в пустой офис, но дозвониться до полиции не удалось. Через полчаса пришел ночной охранник, потом — менеджер.

"Полицию вызвали только спустя восемь часов после того, как я сообщила охране отеля о преступлении, — утверждает Анна. — Совладелица отеля Лаура Валабджи начала нашу беседу со слов: "Did you get pleasure last night?" ("Вы получили удовольствие прошлой ночью?"), после чего мирные переговоры были с моей стороны закончены".

Анна уточняет, что охрана отеля задержала нападавшего, но пропала главная улика — нож, которым он ей угрожал. 

Расследование затянулось. Обвиняемого выпустили под залог, и в сентябре он попался на новом эпизоде — обнаженный, забрался в дом местной жительницы. Сейчас он под арестом.

"Это изнасилование!"

© Depositphotos / lucidwaters
© Depositphotos / lucidwaters

В декабре Анна ездила на заседание суда. Помогла российская дипмиссия. "Консул Дмитрий Чигашев был со мной все дни. Привозил, увозил из отеля, сидел на заседаниях, — говорит Анна. — Но он не всесилен".

Сейшельские острова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в фотобанк
Российская журналистка требует $500 тысяч после изнасилования на Сейшелах
По свидетельству американского судебного репортера Дейны Кеннеди, адвокат обвиняемого Бэзил Хоаре  во время заседания в конце декабря 2017 года кричал на Анну ("Ты лжешь, проститутка!") и настаивал на том, что она соблазнила подозреваемого.

Анна проигнорировала оскорбления Хоаре, его слова о русских, "Кремле" и "КГБ", но не повторные ссылки на ее предполагаемую "любовь" с подозреваемым.

"Это была не "любовь"! — закричала она Хоаре. — Это изнасилование!"

Генеральный директор сети Six Senses Hotels Resorts Spas Нейл Якобс так прокомментировал ситуацию:

"Six Senses Hotels Resorts Spas подтверждает, что на нашем курорте на Сейшельских островах произошел этот инцидент, который в настоящее время расследуется полицией.

Six Senses Zil Pasyon очень серьезно относится к безопасности и защите своих гостей. Полиция ведет расследование этого инцидента, и мы тесно сотрудничаем с полицией.

После того как появятся результаты расследования, курорт намерен принять все необходимые меры для решения этого вопроса".

Адекватный менеджмент?

© Depositphotos / shockВыдача ключей в отеле
© Depositphotos / shock
Выдача ключей в отеле

"Мы считаем, что ответственность за своих гостей, безусловно, несет отель. Он обязан обеспечивать их безопасность", — говорит юрист, специализирующийся на делах турбизнеса, Ирина Доценко.

Баннер чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Гостиницы, завышавшие цены к ЧМ-2018, оштрафовали на 2,8 миллиона рублей
И добавляет, что случаи нападения сотрудников на гостей редки, отели заботятся о своей репутации. Охранники обычно есть на всей территории, но они стараются не показываться на глаза туристам, чтобы не беспокоить их.

Видеокамеры, по словам экспертов, также должны быть на всей территории, но так, чтобы не нарушать частную жизнь гостей. Если ночью в номер заходит, например, горничная, охрана может подумать, что гость сам ее вызвал, вдруг в номере что-то разбилось и нужно убраться.

"Если преступление произошло в номере или на территории, то отель должен нести ответственность", — подтверждает руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Необходима и помощь консульства. "В критической ситуации люди шокированы и не всегда могут грамотно себя вести, — говорит она. — Очень важно привлечь специалиста, говорящего по-русски и разбирающегося в законах страны, где произошел инцидент".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин поручил МИД создать рабочую группу для защиты россиян за рубежом
Российские дипмиссии, по ее словам, в целом оказывают поддержку нашим гражданам. Важно вступить в переговоры до суда, ведь заседания могут переноситься, умышленно затягиваться другой стороной, а на те же Сейшелы часто не полетаешь.

"При адекватном менеджменте, действующем в парадигме XXI века, мы бы смогли сохранить и мою анонимность, и не нанести урон их репутации", — указывает Анна Карабаш.

Она считает, что суд будут "оттягивать сколь угодно долго, там у Лауры, совладелицы отеля, "все свои".

На заседание суда в мае Анна не собирается. По ее словам, прокурор сказал, что ей уже не дадут слова.

Нейтралитет туроператоров

© Fotolia / Jenny Sturm
© Fotolia / Jenny Sturm

Российские туроператоры сохраняют нейтралитет. Некоторые из опрошенных нами представителей крупных компаний предпочли отказаться от комментариев. По крайней мере,  — до решения суда.

Девушка у бассейна одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Эксперты выяснили, насколько подорожал зарубежный отдых в 2017 году
"Я не стала вмешиваться в этот процесс, писать своим партнерам. Я 15 лет отправляю туристов на Сейшелы, сама там неоднократно бывала с детьми", — говорит Ирина Захарова, руководитель туроператорской компании, специализирующейся на островах Индийского океана.

"В Six Senses Zil Pasyon я не была, но знаю эту цепочку. Уверена, что все необходимые требования по обеспечению безопасности гостей у них выполнены, — утверждает она. — Этот отель работает с 2016 года, отзывы о нем положительные".

Иск на полмиллиона долларов

© Fotolia / Sebastian Duda
© Fotolia / Sebastian Duda

"Мой адвокат Франк Элизабет помог мне подать гражданский иск. Но судья вернул бумаги и попросил переформулировать, — рассказывает РИА Новости Анна Карабаш. — Я отправляю с DHL очередной пакет документов, чтобы заново подать иск".

Российские туристы во время посадки в автобус в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Банкроты в бегах: что стало с жертвами и лопнувшими гигантами турбизнеса
"Адвокат объяснил мне, что на Сейшелах больше чем на 500 тысяч долларов иск подавать бессмысленно, — говорит она. — Но если мне удастся поднять дело на уровень от владельцев отеля (Сейшелы) до управляющей компании сети, то сумма иска — от миллиона. Прецеденты по аналогичным судебным взысканиям — до четырех миллионов долларов".

Решение по гражданскому иску напрямую зависит от вердикта по уголовному. Первые заседания уголовного суда состоялись в декабре прошлого года, но ни к чему не привели. Следующее назначено на май, то есть оно состоится спустя год после случившегося.

"Наша цель — заставить директоров компании лично возместить убытки, если выиграем дело. Я не хочу, чтобы они прятались за компанией и пытались уклониться от ответственности", — говорит Анна Карабаш.

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена