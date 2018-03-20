На пляже в США нашли морского монстра

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Морское существо, похожее на доисторического плезиозавра, обнаружили на пляже в штате Джорджия (США), сообщает The Daily Mail.

Издание рассказывает, что житель США Джефф Уоррен с сыном катались на лодке по берегам морского заповедника Wolf Island National Wildlife Refuge. Во время прогулки они нашли на берегу тушу необычного морского существа.

По словам, Джеффа Уоррена, оно был очень похоже на лохнесское чудовище или доисторического плезиозавра – длинная шея, маленькая голова.

Правда, руководитель Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Дэн Эш, пояснил, что иногда за плезиозавров принимают разлагающиеся тела акул.

В комментариях к статье пользователи социальных сетей также заявили, что мертвое существо напоминает плащеносную акулу.