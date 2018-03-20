В Сочи обнаружили редких птиц

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На Красной поляне нашли черношейную поганку, а в экоцентре "Лаура" удалось увидеть камышовую овсянку, сообщает официальный портал города-курорта Сочи.
Самец камышовой овсянки был замечен на пруду вольерного комплекса в экоцентре "Лаура". Это вторая встреча камышовой овсянки в Кавказском заповеднике. Первый раз самку удалось увидеть десять лет назад на кордоне Умпырь.
"Находка свидетельствует, что камышовая овсянка в небольшом количестве все-таки преодолевает во время весеннего перелета горы Главного Кавказского хребта", — уточняют в пресс-службе города-курорта.
Кроме того, на вертолетной площадке были замечены первые в этом году полевые жаворонки.